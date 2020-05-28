Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
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Подробнее о событии

В Забайкалье сложилась самая сложная на Дальнем Востоке эпидемиологическая картина

ГТРК Чита02:44

В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом

РБК00:34

Группа московских врачей прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 23:16

Шесть врачей из Москвы будут работать в Чите 2 недели из-за ситуации с COVID-19

Чита.Рувчера в 23:16

В Читу прибыли московские врачи по поручению Путина

Московский Комсомолец Читавчера в 23:12

Врач из Москвы рассказала о страхе заразиться COVID-19

Zabnews.ru01:37

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские медики

РИА Новости00:10
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Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
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Политика

В день парада Победы могут объявить выходной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
1K
Общество

Количество больных коронавирусом в Новокузнецке вновь увеличивается

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 20 новых случаев заражения. При этом большинство пациентов вновь зарегистрировано в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 02:22
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
4,6K
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
2,3K
Гаджеты

Пять полезных гаджетов для вашего автомобиля с АлиЭкспресс

Car.ru 02:32
Политика

Глава ДНР прокомментировал взлом аккаунта в Twitter

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что его аккаунт в Twitter взломали профессионалы, по почерку это может быть не только служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости 03:23
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
2K
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Армия и оружие

Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США

Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США.
Piter.tv 02:31
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Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 26 мая в 11:40
104
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
154
Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения вчера в 06:49
Общество

За сутки у 110 человек в Воронежской области выявили коронавирус

За минувшие сутки в Воронежской области выявили еще 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:20
Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
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Космос

Испытание системы воздушного запуска Virgin Orbit прошло неудачно

Тестовый воздушный запуск ракеты-носителя LauncherOne, разработанной американской компанией Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Бренсону, прошел неудачно.
Росбалт 25 мая в 17:59
12
Музыка

Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 миллиона зрителей

Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что специальный концерт Europe Shine a Light, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая, привлёк к экранам 73 млн зрителей.
News.ru 26 мая в 08:27
Киберспорт

Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне

NewInform вчера в 04:14
1
Политика

В США приняли закон о санкциях против Китая

Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Lenta.ru 01:52
49
Игры

Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life

Ferra вчера в 09:48
3
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
1
Экономика

Алиханов попросил Путина помочь ресторанно-гостиничному бизнесу

Калининград, 27 мая 2020, 18:49 — REGNUM Во время совещания президента России Владимира Путина по ситуации на рынке труда, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сегодня, 27 мая, попросил главу государство и правительство рассмотреть возможность помощи ресторанно-гостиничному бизнесу.
REGNUM вчера в 11:49
Происшествия

На проходной Минобороны взяли под пандемию

На конец апреля конечными владельцами "1470" являются АО "Гарнизон" (100% Минобороны) - 69,03% и правительство РФ – 29,37%.
47 новостей 03:00
2
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов

Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru 02:49
33
Общество

С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
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