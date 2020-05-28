Коронавирус
REGNUMВ Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
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В Псковскую область из Москвы приедет бригада медиков для помощи местным врачам
Псковское агентство информациивчера в 15:10
Московские медики прибыли в Забайкалье по поручению президента для борьбы с коронавирусом
Интерфакс - Россия00:11
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В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
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Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
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Слово и Дело вчера в 03:30
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Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
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Где за сутки в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса
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Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
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Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне.
Lenta.ru вчера в 14:43
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