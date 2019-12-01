Четверых пострадавших в аварии с рейсовым автобусом, который слетел с моста в Куэнгу, доставят в Читу бортом санавиции. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава в Facebook.

Четверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу

Политика В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Здоровье Проверить здоровье вовремя: почему не стоит пренебрегать диспансеризацией За десять месяцев 2019 года свое здоровье проверили около 1,9 миллиона москвичей в возрасте от 18 лет и старше.

Футбол Экс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной России Головин сыграл 33 матча и забил 5 мячей.

Происшествия Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура» Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.

Политика В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.