Происшествия
Московский Комсомолец ЧитаЧетверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу
Четверых пострадавших в аварии с рейсовым автобусом, который слетел с моста в Куэнгу, доставят в Читу бортом санавиции. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава в Facebook.
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Четверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу
Московский Комсомолец Чита06:27
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