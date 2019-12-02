Происшествия
SM NewsШесть пострадавших в ДТП в Забайкалье доставлены в Читу
Выжившим пассажирам автобуса оказывается медицинская помощь Шесть человек, пострадавших в ДТП в Забайкальском крае, доставлены в больницу Читы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Краевой больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Сретенском
Московский Комсомолец Читавчера в 21:27
10 пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье доставили на лечение в Читу
Говорит Москвавчера в 11:25
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Автоспорт
Франц Тост: Квят провел одну из лучших гонок в сезоне
Франц Тост, руководитель команды «Торо Россо», прокомментировал выступление российского пилота Даниила Квята на Гран-при Абу-Даби.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Наука
Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями
Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Происшествия
Три школьника утонули в реке в Брянской области
Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
Экономика
Ъ: денежные переводы в Таджикистан могут остановиться 3 декабря
Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на участников совещания в ЦБ РФ, на котором обсуждалась дальнейшая работа систем денежных переводов без открытия счета в Таджикистане в связи с переходом страны на новую систему расчетов через Национальный банк.
Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
Футбол
Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Армия и оружие
Названа стоимость создания нового российского авианосца
Создание нового российского авианосца обойдется в 300−400 млрд рублей, если такое решение будет принято.
Энергетика
Цены на нефть растут в понедельник утром
По данным торгов, к 05.40 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent подросли на 0,9%, до 61,31 доллара за баррель.
Политика
Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО
Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Экономика
Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Футбол
«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Здоровье
На ВДНХ пройдет XVIII ассамблея «Здоровая Москва»
В рамках ассамблеи организуют выставку, посвященную последним достижениям столичного здравоохранения.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Шоу-бизнес