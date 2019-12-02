Выжившим пассажирам автобуса оказывается медицинская помощь Шесть человек, пострадавших в ДТП в Забайкальском крае, доставлены в больницу Читы.

Шесть пострадавших в ДТП в Забайкалье доставлены в Читу

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Экономика Ъ: денежные переводы в Таджикистан могут остановиться 3 декабря Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на участников совещания в ЦБ РФ, на котором обсуждалась дальнейшая работа систем денежных переводов без открытия счета в Таджикистане в связи с переходом страны на новую систему расчетов через Национальный банк.

Политика В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Происшествия В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.

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Энергетика Цены на нефть растут в понедельник утром По данным торгов, к 05.40 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent подросли на 0,9%, до 61,31 доллара за баррель.

Экономика Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).