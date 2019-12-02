Происшествия

SM NewsSM NewsШесть пострадавших в ДТП в Забайкалье доставлены в Читу

Выжившим пассажирам автобуса оказывается медицинская помощь Шесть человек, пострадавших в ДТП в Забайкальском крае, доставлены в больницу Читы.
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Состояние доставленных в Читу пострадавших после ДТП в Забайкалье стабилизировалось

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Интерфаксвчера в 07:01
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