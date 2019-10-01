Недвижимость

Тăван ЕнТăван ЕнВ Чувашии идет строительство объектов общей площадью около 1 млн кв.м

Министерством осуществляется постоянный мониторинг строительства многоквартирных домов. В целях защиты прав дольщиков ведется работа с застройщиками, не соблюдающими сроки ввода. По результатам такой работы в текущем году введены в эксплуатацию 9 объектов.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

Многие из объектов могут оказаться проблемными и впоследствии будут переданы более крупным девелоперам, предполагают консультанты. После перехода на эскроу-счета и проектное финансирование потенциально рискованными стали 28,5 млн кв. м жилья, или 24% от общего объема строительства в России.
Коммерсантъ30 сентября в 18:30

Подробнее о событии

Почему безопасно вкладываться в покупку квартиры в новостройке

Газета.Ru02:50

Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Lenta.ruвчера в 09:45

Мокрая зона

Российская газетавчера в 08:14

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

Коммерсантъ30 сентября в 18:30

Почти четверть строящегося в России жилья оказалось в зоне риска

РИА Новости30 сентября в 17:00

В Чувашии идет строительство объектов общей площадью около 1 млн кв.м

Тăван Ен30 сентября в 07:04

Новые правила на строительном рынке вытянут жизнь из малых городов

66.ru29 сентября в 22:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика

«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Политика

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

Под Петербургом в ДТП погиб один человек, восемь пострадали

В результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом один человек погиб, восемь пострадали.
RT на русском 04:53
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Авто

Новое поколение Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class

Что касается технологий от S-Class, то у флагманской серии позаимствуют адаптивный круиз-контроль Drive Pilot, а силовые агрегаты в C-Class будут гибридными с 48-вольтовой бортовой электросетью.
Tvoe-avto.com 30 сентября в 14:19
Происшествия

В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир

REGNUM вчера в 22:49
Происшествия

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17

Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Общество

Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия вчера в 15:48
Музыка

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Экономика

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.
РИА Новости 04:05
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Энергетика

«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%

Дождь вчера в 14:45
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия

Полицейские задержаны по подозрению в убийстве под Саратовом

Газета.Ru 04:48
Общество

Правообладатели лишатся более половины вознаграждения

В сентябре Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений с авторского вознаграждения, говорится в письме РАО, направленном правообладателям («Ведомости» ознакомились с документом).
Ведомости вчера в 13:29
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

РИА Новости 04:49
Армия и оружие

«Невидимый» F-35 был замечен немецкими радарами

В фирме Hensoldt заявили, что "невидимые" американские самолеты были замечены за 150 км от Берлина.
Дни24 вчера в 01:25
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем

В шоу знаменитость впервые рассказала о свадьбе с рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 04:38
Политика

Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры

Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Культура

Режиссер Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище

Народный артист, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров во вторник, 1 октября, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Космос

Гиппокамп — новая Луна в Солнечной системе: астрономы обнаружили новый спутник Нептуна

Экология Регионов 01:46
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

РБК 01:57
Гаджеты

Берегись, Xiaomi. Realme продала более миллиона смартфонов за день

Компания Xiaomi смогла реализовать более 1,5 миллиона новых устройств за несколько часов.
iXBT.com вчера в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное