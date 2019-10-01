Недвижимость
Тăван ЕнВ Чувашии идет строительство объектов общей площадью около 1 млн кв.м
Министерством осуществляется постоянный мониторинг строительства многоквартирных домов. В целях защиты прав дольщиков ведется работа с застройщиками, не соблюдающими сроки ввода. По результатам такой работы в текущем году введены в эксплуатацию 9 объектов.
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с чего всё началось
Многие из объектов могут оказаться проблемными и впоследствии будут переданы более крупным девелоперам, предполагают консультанты. После перехода на эскроу-счета и проектное финансирование потенциально рискованными стали 28,5 млн кв. м жилья, или 24% от общего объема строительства в России.Коммерсантъ30 сентября в 18:30
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Политика
«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Политика
В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»
Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Происшествия
Под Петербургом в ДТП погиб один человек, восемь пострадали
В результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом один человек погиб, восемь пострадали.
RT на русском 04:53
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Авто
Новое поколение Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
Что касается технологий от S-Class, то у флагманской серии позаимствуют адаптивный круиз-контроль Drive Pilot, а силовые агрегаты в C-Class будут гибридными с 48-вольтовой бортовой электросетью.
Tvoe-avto.com 30 сентября в 14:19
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия вчера в 15:48
Музыка
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.
РИА Новости 04:05
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Энергетика
«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%
Дождь вчера в 14:45
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество
Правообладатели лишатся более половины вознаграждения
В сентябре Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений с авторского вознаграждения, говорится в письме РАО, направленном правообладателям («Ведомости» ознакомились с документом).
Ведомости вчера в 13:29
Армия и оружие
«Невидимый» F-35 был замечен немецкими радарами
В фирме Hensoldt заявили, что "невидимые" американские самолеты были замечены за 150 км от Берлина.
Дни24 вчера в 01:25
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
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Настя Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем
В шоу знаменитость впервые рассказала о свадьбе с рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 04:38
Политика
Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Культура
Режиссер Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище
Народный артист, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров во вторник, 1 октября, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Космос
Гиппокамп — новая Луна в Солнечной системе: астрономы обнаружили новый спутник Нептуна
Экология Регионов 01:46
Гаджеты
Берегись, Xiaomi. Realme продала более миллиона смартфонов за день
Компания Xiaomi смогла реализовать более 1,5 миллиона новых устройств за несколько часов.
iXBT.com вчера в 23:47