Многие из объектов могут оказаться проблемными и впоследствии будут переданы более крупным девелоперам, предполагают консультанты. После перехода на эскроу-счета и проектное финансирование потенциально рискованными стали 28,5 млн кв. м жилья, или 24% от общего объема строительства в России.

с чего всё началось

Министерством осуществляется постоянный мониторинг строительства многоквартирных домов. В целях защиты прав дольщиков ведется работа с застройщиками, не соблюдающими сроки ввода. По результатам такой работы в текущем году введены в эксплуатацию 9 объектов.

В Чувашии идет строительство объектов общей площадью около 1 млн кв.м

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