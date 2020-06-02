Происшествия
Lenta.ruФСБ предотвратила теракт в Чувашии
В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). В ведомстве отметили, что силовикам удалось предотвратить теракт.
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В Новочебоксарске готовился террористический акт, найдено взрывное устройство
PRO Город Чебоксары09:00
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Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7
На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Кино
Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге перенесли на декабрь
Организаторы сообщили, что вероятнее всего фестиваль будет проходить в декабре этого года - картины можно будет увидеть с 16 по 22 число последнего месяца 2020 года.
Online47.ru 08:42
Происшествия
На месте разлива топлива в Норильске собрано 100 т нефтепродуктов
Более 100 т нефтепродуктов собрали на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который произошел 29 мая.
Известия 31 мая в 06:25
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Общество
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 09:49
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
Здоровье
Андрей Колесников рассказал, как его лечили от коронавируса
Журналист Андрей Колесников рассказал в фейсбуке, как попал в больницу с подозрением на коронавирус, прошел курс лечения, а потом врачи объявили, что никакого COVID-19 у него не было.
Anews 07:44
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Политика
Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
РИА Новости 08:38
Кино
Сценаристы The Outer Worlds стали лауреатами премии «Небьюла»
Американская ассоциация писателей-фантастов объявила, что лауреатами её ежегодной премии «Небьюла» в категории игры стали сценаристы ролевого боевика The Outer Worlds из студии Obsidian Entertainment.
Игромания.ру 03:14
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Общество
Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
Армия и оружие
Российский Северный флот получит гиперзвуковое вооружение
Вице-адмирал отметил, что на вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, которые адаптированы к применению в суровых условиях Арктики.
Военное дело 31 мая в 23:41
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан C3L
Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар.
CarsWeek.ru вчера в 07:34