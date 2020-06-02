Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФСБ предотвратила теракт в Чувашии

В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). В ведомстве отметили, что силовикам удалось предотвратить теракт.
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В Чувашии обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами

ТАСС10:00

В Чувашии найден тайник с самодельной бомбой

Коммерсантъ09:50

В Чувашии предотвратили теракт

РИА Новости09:24

В Чувашии предотвратили теракт

Российская газета09:33

В Чувашии нашли тайник с самодельными бомбами

Вести.Ru09:41

Чувашские силовики предотвратили теракт в Новочебоксарске

Мой город Чебоксары09:11

В Новочебоксарске готовился террористический акт, найдено взрывное устройство

PRO Город Чебоксары09:00
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Политика

Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7

На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

RT на русском вчера в 18:21
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
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Кино

Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге перенесли на декабрь

Организаторы сообщили, что вероятнее всего фестиваль будет проходить в декабре этого года - картины можно будет увидеть с 16 по 22 число последнего месяца 2020 года.
Online47.ru 08:42
Происшествия

На месте разлива топлива в Норильске собрано 100 т нефтепродуктов

Более 100 т нефтепродуктов собрали на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который произошел 29 мая.
Известия 31 мая в 06:25
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
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Общество

В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 09:49
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Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
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Здоровье

Андрей Колесников рассказал, как его лечили от коронавируса

Журналист Андрей Колесников рассказал в фейсбуке, как попал в больницу с подозрением на коронавирус, прошел курс лечения, а потом врачи объявили, что никакого COVID-19 у него не было.
Anews 07:44
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Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

ТАСС 03:39
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Политика

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

РИА Новости 08:38
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Кино

Сценаристы The Outer Worlds стали лауреатами премии «Небьюла»

Американская ассоциация писателей-фантастов объявила, что лауреатами её ежегодной премии «Небьюла» в категории игры стали сценаристы ролевого боевика The Outer Worlds из студии Obsidian Entertainment.
Игромания.ру 03:14
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Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
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Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i появились в России

The GEEK 04:23
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Общество

Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
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Армия и оружие

Российский Северный флот получит гиперзвуковое вооружение

Вице-адмирал отметил, что на вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, которые адаптированы к применению в суровых условиях Арктики.
Военное дело 31 мая в 23:41
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Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

REGNUM 03:04
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Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
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Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Авто

Citroen представил новый бюджетный седан C3L

Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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