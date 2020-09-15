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REGNUM
REGNUM

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

Величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год министерство труда и социальной защиты Чувашии предложило установить на уровне 8035 рублей, что на 1% больше уровня 2020 года. В абсолютном выражении рост составляет 82 рубля. Депутаты республиканского парламента поддержали данный законопроект.В источнике
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ТАСС

Ульяновские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионеров

ТАССвчера в 13:07
ИА Красная Весна

Тульским пенсионерам определили прожиточный минимум

ИА Красная Веснавчера в 04:04
ИА ЯСИА

В Якутии прожиточный минимум пенсионера будет равен 14 652 рублям

ИА ЯСИА14 сентября в 02:41
Тульские новости

Алексей Дюмин подписал закон об утверждении прожиточного минимума для пенсионеров

Тульские новости14 сентября в 12:50
Версия-Саратов

«Бабушки и дедушки копаются в мусорных баках»: в думе обсудили размер прожиточного минимума пенсионеров

Версия-Саратов14 сентября в 08:48
Взгляд-инфо

Коронакризис. Депутаты жалуются на несоблюдение дистанции возле мусорных баков

Взгляд-инфо14 сентября в 08:43
REGNUM

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

REGNUMвчера в 04:23

Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая
RT на русском21:45
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — рассказали в министерстве.
Татар-информвчера в 00:40
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В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Лучвчера в 08:54
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Растет число аварий с технически неисправными авто

Растет число аварий с технически неисправными авто С начала года в России выросло количество ДТП с участием технически неисправного транспорта, а также число погибших в дорожных авариях мотоциклистов.
Коммерсантъвчера в 15:44
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