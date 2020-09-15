Величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год министерство труда и социальной защиты Чувашии предложило установить на уровне 8035 рублей, что на 1% больше уровня 2020 года. В абсолютном выражении рост составляет 82 рубля. Депутаты республиканского парламента поддержали данный законопроект.

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