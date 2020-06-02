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Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 187

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Наука Covid-19 активнее распространяется при низкой влажности Международная команда ученых провела исследование, доказавшее, что понижение влажности на 1 процент ведет к увеличению количества случаев заражения COVID-19 на 6 процентов. 8

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,4K

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Здоровье В Иркутской области тестирование на антитела начнется в середине июня Иркутская область вошла в число 28 регионов, где с середины июня за счет федеральных средств определенные группы населения будут тестировать на антитела к COVID-19 с целью прогнозирования дальнейшей ситуации. 1

Кино Генри Кавилла хотят переснять в «Лиге справедливости» без усов Портал Heroic Hollywood сообщает, что, по данным анонимного инсайдера, привлеченного к работе над спецэффектами «Лиги справедливости», в перемонтированную версию фильма планируется добавить Супермена без усов.