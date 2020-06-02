Происшествия
Невские НовостиВ Чувашии предотвратили террористический акт
Самодельные взрывные устройства обнаружили и обезвредили сотрудники УФСБ в Республики Чувашия. По факту подготовки к теракту завели уголовное дело. В Республике Чувашия расследуют уголовное дело о подготовке к теракту.
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В Новочебоксарске готовился террористический акт, найдено взрывное устройство
PRO Город Чебоксары09:00
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Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com вчера в 10:46
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Происшествия
Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид
Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже.
РБК 17:32
Общество
В России могут отказаться от мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», – отмечают в пресс-службе правительства.
Общественная служба новостей 05:59
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Наука
Covid-19 активнее распространяется при низкой влажности
Международная команда ученых провела исследование, доказавшее, что понижение влажности на 1 процент ведет к увеличению количества случаев заражения COVID-19 на 6 процентов.
Сайт интересных новостей 14:45
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Т. Фельгенгауэр ― Делаем перерыв. Это "Особое мнение" Дмитрия Быкова.
Эхо Москвы 14:44
Общество
В Бурятии открываются торговые центры, зоны развлечений пока закрыты
Зоны развлечений и отдыха пока остаются закрытыми.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 09:22
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru 21:31
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 21:30
Авто
Год владения Porsche Cayenne обошелся дороже самой машины
Как сообщает издание Reddit, некий житель США за год эксплуатации потратил на Porsche Cayenne Turbo 2004 года выпуска 10 тыс. 698 долларов, это 744 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 02:25
Здоровье
Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Губернатор поручил главам этих муниципалитетов как можно быстрее усилить работу по предотвращению распространения вируса.
Нижний Новгород on-line 05:33
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
Здоровье
В Иркутской области тестирование на антитела начнется в середине июня
Иркутская область вошла в число 28 регионов, где с середины июня за счет федеральных средств определенные группы населения будут тестировать на антитела к COVID-19 с целью прогнозирования дальнейшей ситуации.
SIA.ru 03:58
Кино
Генри Кавилла хотят переснять в «Лиге справедливости» без усов
Портал Heroic Hollywood сообщает, что, по данным анонимного инсайдера, привлеченного к работе над спецэффектами «Лиги справедливости», в перемонтированную версию фильма планируется добавить Супермена без усов.
Popcornnews.ru 05:20
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа вчера в 14:09
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12