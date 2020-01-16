Экономика
RuNews24.ruВ ЦИАН предрекли рост цен на жилье в России в 2020 году
Алексей Попов считает, что в 2020 году цены на вторичное жилье вырастут на 6%, тогда как в новостройках – на 10%. Увеличение цен будет связано с переходом рынка на проектное финансирование. Также на рост повлияют инфляция, падение ставок по ипотеке и снижение темпов строительства.
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с чего всё началось
Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.Известия15 января в 16:01
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«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году
ТАСС15 января в 17:05
Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году
Московский Комсомолец15 января в 17:22
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