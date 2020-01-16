Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ ЦИАН предрекли рост цен на жилье в России в 2020 году

Алексей Попов считает, что в 2020 году цены на вторичное жилье вырастут на 6%, тогда как в новостройках – на 10%. Увеличение цен будет связано с переходом рынка на проектное финансирование. Также на рост повлияют инфляция, падение ставок по ипотеке и снижение темпов строительства.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известия15 января в 16:01

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«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

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Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru15 января в 17:47

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Московский Комсомолец15 января в 17:22

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Online47.ru16:00

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Известия15 января в 18:01

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUM15 января в 16:27

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВ15 января в 16:12
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