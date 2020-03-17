Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
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Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:26

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 16:53

Голосование 22 апреля. Путин подписал указ, но Песков тут же трактовал двояко

Царьградвчера в 13:55

Песков: голосование по конституции пройдет в срок, но с учетом ситуации с коронавирусом

ТАССвчера в 14:15

В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

RT на русскомвчера в 15:53

Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 14:17

ЦИК допустила перенос голосования по поправкам из-за коронавируса

РБКвчера в 17:41
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Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Газета.Ru вчера в 11:15
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Газета.Ru вчера в 06:07
Общество

В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста вчера в 13:49
Игры

«Одна из лучших jRPG в истории»: пресса высоко оценила Persona 5 Royal

До релиза «королевского» издания Persona 5 остаётся две недели. Однако игровые издания уже опубликовали рецензии Persona 5 Royal.
Игромания.ру вчера в 13:22
Футбол

Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
RT на русском 01:17
Армия и оружие

В Казахстане для обеспечения карантина задействована армия

Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка, — сообщает Министерство обороны.
Евразия Daily вчера в 23:22
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Армия и оружие

Военная база коалиции в Ираке подверглась обстрелу

РЕН ТВ вчера в 03:50
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Сато считает, что по этой причине ограничить посещения мест скопления людей только для пожилых членов семьи неправильно.
РИА Новости вчера в 20:42
Религия

В церквях и мечетях из-за коронавируса вводят особый порядок служб

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил "Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции".
Национальный акцент 01:12
Общество

Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Известия вчера в 15:25
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус.
Мой Брянск 00:49
Общество

В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 48 человек

Около 1500 человек были тщательно осмотрены в связи с подозрением на коронавирус.
МедиаКорСеть вчера в 23:42
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Экономика

Путин призывает не тратить деньги на продукты, но ему не верят

Например, в Италии на время общего карантина банки замораживают выплаты по кредитам, чтобы не допустить массовых дефолтов.
Свободная Пресса вчера в 14:43
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко не смогла попасть в больницу с коронавирусом

Известия 00:16
Транспорт

Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.
Rambler News Service вчера в 04:54
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Кино

Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

График съемок второго сезона пока не пересмотрен.
Культуромания 16 марта в 04:48
Общество

Язык российских законов признали в десять раз сложнее литературного

Сложность языка, которым написаны российские законы, оказалась в десять раз выше, чем в литературных произведениях, сообщает "Коммерсантъ".
АМИТЕЛ 01:10
Здоровье

В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 00:56
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости вчера в 04:58
Политика

Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины

В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
МонаВиста 16 марта в 13:17
Технологии

Новый вид «кибер-коронавируса» появился в России

Новый вид "кибер-коронавируса" появился в России. Злоумышленники от имени UNICEF рассылают письма, содержащие вредоносные ссылки.
Народные новости вчера в 21:03
Энергетика

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК вчера в 17:21
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