Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.

Армия и оружие В Казахстане для обеспечения карантина задействована армия Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка, — сообщает Министерство обороны.

Религия В церквях и мечетях из-за коронавируса вводят особый порядок служб Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил "Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции".

Общество Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса «Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.

Армия и оружие Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных» Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.

Транспорт Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Политика Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.