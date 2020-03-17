Коронавирус
ВедомостиПутин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
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Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 16:26
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Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Общество
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Игры
«Одна из лучших jRPG в истории»: пресса высоко оценила Persona 5 Royal
До релиза «королевского» издания Persona 5 остаётся две недели. Однако игровые издания уже опубликовали рецензии Persona 5 Royal.
Футбол
Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
Армия и оружие
В Казахстане для обеспечения карантина задействована армия
Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка, — сообщает Министерство обороны.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Армия и оружие
Военная база коалиции в Ираке подверглась обстрелу
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Сато считает, что по этой причине ограничить посещения мест скопления людей только для пожилых членов семьи неправильно.
Религия
В церквях и мечетях из-за коронавируса вводят особый порядок служб
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил "Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции".
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус.
Общество
В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 48 человек
Около 1500 человек были тщательно осмотрены в связи с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Экономика
Путин призывает не тратить деньги на продукты, но ему не верят
Например, в Италии на время общего карантина банки замораживают выплаты по кредитам, чтобы не допустить массовых дефолтов.
Транспорт
Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией
Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
График съемок второго сезона пока не пересмотрен.
Общество
Язык российских законов признали в десять раз сложнее литературного
Сложность языка, которым написаны российские законы, оказалась в десять раз выше, чем в литературных произведениях, сообщает "Коммерсантъ".
Здоровье
В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом
Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Политика
Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины
В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
Технологии
Новый вид «кибер-коронавируса» появился в России
Новый вид "кибер-коронавируса" появился в России. Злоумышленники от имени UNICEF рассылают письма, содержащие вредоносные ссылки.
Энергетика
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.