Политика
Аргументы и ФактыВ ЦИК назвали провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста «Дождя» Павла Лобкова, передает Интерфакс.
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Памфилова назвала провокацией факты двойного голосования по Конституции
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Глава ЦИК: Два раза проголосовать не выйдет. Журналиста Лобкова вычисли бы и без этой шумихи
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Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане
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Советник Трампа указал на стремительное восстановление экономики США
Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что все все цифры указывают на стремительное восстановление экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Fox News.
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Газета.Ru вчера в 16:56
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Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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