В ЦИК назвали провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам

Армия и оружие Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане Сотрудники разведки США заявили о том, что российские спецслужбы предлагали боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство американских солдат.

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,1K

Футбол Николай Павлов: 16-летний Исенко напомнил Перхуна, игравшего в «Днепре» Бывший главный тренер «Ворсклы» и «Мариуполя» Николай Павлов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал выход полтавского клуба в финал Кубка Украины, рассказал о тренерском таланте наставника «Ворсклы» Юрия Максимова, а также оценил игру 16-летнего героя полуфинала Павла Исенко, отразившего три пенальти в послематчевой серии.

Фигурное катание Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера по фигурному катанию Россиянка Этери Тутберидзе и канадец Брайан Орсер вошли в число претендентов на приз лучшему тренеру по фигурному катанию минувшего сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ISU. 1

Происшествия Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Политика Советник Трампа указал на стремительное восстановление экономики США Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что все все цифры указывают на стремительное восстановление экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Fox News.

Политика В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США. 100

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 2,5K

Политика Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 1,5K