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Аргументы и ФактыВ ЦИК назвали провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста «Дождя» Павла Лобкова, передает Интерфакс.
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Глава ЦИК: Два раза проголосовать не выйдет. Журналиста Лобкова вычисли бы и без этой шумихи
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