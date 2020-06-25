Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ ЦИК назвали провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста «Дождя» Павла Лобкова, передает Интерфакс.
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