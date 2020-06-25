Общество
ВедомостиВ ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования
Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию произошел из-за одновременного подключения большого числа пользователей, рассказал «РИА Новости» член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин.
Читать в источнике
Оценить104
с чего всё началось
Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван пиком нагрузки, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.РИА Новости04:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:19
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Эксперты Autonews рассказали, как изменились цены и спрос на рынке подержанных машин, что будет дальше и стоит ли покупать автомобиль прямо сейчас.
SpeedMe 03:07
Политика
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Здоровье
Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса
Заведующий инфекционной больницей Краснодарского края Алексей Коновалов считает, что главная проблема коронавируса – это скорость ее распространения и порабощения человеческого организма.
ToDay News Ufa 05:46
Общество
Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Футбол
РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»
«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
REGNUM 07:15
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Футбол
Тренер «Оренбурга» рассказал, когда был выявлен коронавирус у футболистов команды
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов заявил, что игроки его команды сдали положительные тесты на коронавирус сразу после прилёта с матча 23-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:1).
RT на русском 07:10
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
Общество
Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет
Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 23 июня в 23:58
Кино
26 июня в Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана
Показы приурочены к скорому выходу новой работы режиссера – "Довод". Ранее Epic Games показали пользователям трейлер этой киноленты.
Деловое.ТВ вчера в 14:01
Общество
С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений
В Новосибирской области режим повышенной готовности продлится с 1 июля.
ЧС-ИНФО 06:28
Экономика
Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня
Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Происшествия
Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице
Мужчина, пострадавший в результате падения параплана в Сочи, умер в больнице.
ТАСС 06:57
Происшествия
МВД заплатит 100 тысяч за смерть жителя Нижнего Тагила после пыток
Суд удовлетворил требования истца лишь частично: согласно решению, вместо 3,5 млн рублей МВД обязали заплатить лишь 100 тыс. Об этом сообщил адвокат Екатерины Головко Алексей Бушмаков.
Правда УрФО 04:08
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Гаджеты
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite
Известно, что компания выпустила стабильную прошивку для Mi 10 Lite.
Дни24 05:04
ЖКХ
В Самаре с 1 июля вырастут тарифы за ЖКУ
В Самаре ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Волга-Каспий 05:58
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Общество
Мосгоризбирком опроверг возможность дважды проголосовать по поправкам
Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.
Lenta.ru 06:53
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Футбол
«Оренбург» переведён на карантин из-за эпидемии коронавируса
Несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов.
Евро-футбол.ру 06:39