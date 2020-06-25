Общество

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Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию произошел из-за одновременного подключения большого числа пользователей, рассказал «РИА Новости» член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин.
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с чего всё началось

В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван пиком нагрузки, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
РИА Новости04:19

Подробнее о событии

В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

РБК04:44

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Коммерсантъ04:42

Сбой на сайте для электронного голосования вызван одновременным подключением большого числа пользователей

Эхо Москвы06:32

В работе сайта для онлайн-голосования по Конституции произошел сбой

Дождь04:40

В ЦИК объяснили сбой при электронном голосовании по Конституции

Национальная служба новостей04:27

В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

РИА Новости04:19

Информационный сайт об онлайн-голосовании не работал около 20 минут из-за высокой нагрузки

ТАСС04:52
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Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:19
Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
3,2K
Авто

В России подешевели автомобили с пробегом

Эксперты Autonews рассказали, как изменились цены и спрос на рынке подержанных машин, что будет дальше и стоит ли покупать автомобиль прямо сейчас.
SpeedMe 03:07
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Политика

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Здоровье

Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса

Заведующий инфекционной больницей Краснодарского края Алексей Коновалов считает, что главная проблема коронавируса – это скорость ее распространения и порабощения человеческого организма.
ToDay News Ufa 05:46
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
4K
Общество

Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
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Политика

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
119
Футбол

РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
REGNUM 07:15
2
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
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Футбол

Тренер «Оренбурга» рассказал, когда был выявлен коронавирус у футболистов команды

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов заявил, что игроки его команды сдали положительные тесты на коронавирус сразу после прилёта с матча 23-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:1).
RT на русском 07:10
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
450
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
9
Общество

Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет

Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 23 июня в 23:58
5,9K
Кино

26 июня в Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана

Показы приурочены к скорому выходу новой работы режиссера – "Довод". Ранее Epic Games показали пользователям трейлер этой киноленты.
Деловое.ТВ вчера в 14:01
1
Общество

С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений

В Новосибирской области режим повышенной готовности продлится с 1 июля.
ЧС-ИНФО 06:28
43
Экономика

Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня

Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Происшествия

Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице

Мужчина, пострадавший в результате падения параплана в Сочи, умер в больнице.
ТАСС 06:57
Происшествия

МВД заплатит 100 тысяч за смерть жителя Нижнего Тагила после пыток

Суд удовлетворил требования истца лишь частично: согласно решению, вместо 3,5 млн рублей МВД обязали заплатить лишь 100 тыс. Об этом сообщил адвокат Екатерины Головко Алексей Бушмаков.
Правда УрФО 04:08
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,1K
Политика

Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
1
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
397
Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
273
Гаджеты

Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite

Известно, что компания выпустила стабильную прошивку для Mi 10 Lite.
Дни24 05:04
16
ЖКХ

В Самаре с 1 июля вырастут тарифы за ЖКУ

В Самаре ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Волга-Каспий 05:58
68
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
406
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
105
Общество

Мосгоризбирком опроверг возможность дважды проголосовать по поправкам

Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.
Lenta.ru 06:53
1
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
1,1K
Футбол

«Оренбург» переведён на карантин из-за эпидемии коронавируса

Несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов.
Евро-футбол.ру 06:39
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