Общество
ВедомостиВ ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования
Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию произошел из-за одновременного подключения большого числа пользователей, рассказал «РИА Новости» член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин.
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с чего всё началось
Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван пиком нагрузки, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.РИА Новости04:19
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