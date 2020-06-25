Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван пиком нагрузки, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.

с чего всё началось

Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию произошел из-за одновременного подключения большого числа пользователей, рассказал «РИА Новости» член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин.

В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

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