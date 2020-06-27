Общество
Piter.tvВ ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
О нарушениях ЦИК проинформировал глав регионов и правоохранительные органы. C 25 июня, когда открылись избирательные участки, в ЦИК поступило 105 обращений от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию по закону о поправке к Конституции РФ.
Читать в источнике
Оценить507
с чего всё началось
Центризбирком получил 105 обращений с информацией о возможных принуждениях к голосованию по поправкам к конституции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.ФАН07:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Происшествия
В Петербурге загорелся мусор на площади 150 кв. м
"Происходит горение мусора на открытой территории на площади 150 кв. м, [образовался] столб черного дыма", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:28
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Наука
Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, способен протянуть от пораженных клеток нити, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться по организму.
РБК 13:24
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Футбол
Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
Бомбардир.ру 13:37
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Происшествия
Число погибших от ударов молний в Индии возросло до 130
Число людей, погибших от ударов молний в Индии, выросло до 130. Только в восточном штате Бихар умерли 106 человек, 56 получили травмы.
МИР 24 вчера в 08:18
Космос
Астрономический календарь
В нынешнем светлом ночном небе Луна остается самым востребованным объектом для астрономов-любителей.
ТЕРА-студия 25 июня в 03:34
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Общество
Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Футбол
ФК «Ростов» забил второй гол в ворота тульского «Арсенала»
Футболист ФК «Ростов» забил второй гол в ворота тульского «Арсенала». Мяч в ворота соперника забил Алексей Ионов.
Donday.ru 13:33
Происшествия
В Ленинградской области горит лес на площади 30 га
По предварительным данным горит лес на площади 30 гектаров. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТК Звезда 13:22
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Футбол
Судьи спасли победу «Зенита». Разбираем решения арбитров
Спорт день за днем 01:23
Футбол
Наставник «Локомотива» Николич: меня тронуло то, что игроки решили самоизолироваться
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал решение игроков клуба самоизолироваться на базе, передает "Чемпионат.com" .
Газета.Ru 14:29
Футбол
Прогноз Майкла Оуэна на матч «Норвич» — «МЮ»
Прогнозирую комфортную победу «Юнайтед». Прогноз Майкла Оуэна: сухая победа «МЮ» — 2.26 в «1хСтавке».
BetOn вчера в 11:43
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в Москве и Петербурге
Что касается аналогичной процедуры в Северной столице, то и там чешский кроссовер Skoda Karoq является лидером по стоимости прохождения техобслуживания.
RuNews24.ru 07:20