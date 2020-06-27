Центризбирком получил 105 обращений с информацией о возможных принуждениях к голосованию по поправкам к конституции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

с чего всё началось

О нарушениях ЦИК проинформировал глав регионов и правоохранительные органы. C 25 июня, когда открылись избирательные участки, в ЦИК поступило 105 обращений от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию по закону о поправке к Конституции РФ.

В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

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