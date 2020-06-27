Общество
РИА НовостиЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию
ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Lisa.ru вчера в 10:45
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж
Российская актриса, звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж. Об этом артистка сообщила в соцсетях.
Вечерняя Москва 09:10
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Кристина вновь попросила всех не беспокоить ее расспросами о разводе, и подтвердила, что не планирует давать интервью.
Bimru.ru 01:45
Шоу-бизнес
Егор Крид обогнал Тимати по доходам в списке Forbes
Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
Lisa.ru 06:00
Гаджеты
Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж
Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI.
Деловое.ТВ вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской больше не может пить
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в своем Instagram фотографию с бокалом красного вина.
Pravda.Ru 05:30
Политика
Помпео раскритиковал политику КНР в отношении Южно-Китайского моря
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря, как своей империи, и пообещал сделать заявление на эту тему в ближайшее время.
РИА Новости 19:45
Шоу-бизнес
«Папина дочка» показала соблазнительное тело в купальнике
Звезда сериала «Папины дочки» позировала перед камерой в слитном купальнике. На фото знаменитость лежит на песке.
Слово и Дело 13:02
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес
«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку
Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 25 июня в 12:22
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com вчера в 07:15
Происшествия
Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего два человека были ранены.
Газета.Ru 19:13
Здоровье
Василий Орлов: Почти 100 автобусов купят районы Приамурья за два года
Семь новых автобусов, предназначенных для муниципалитетов, поступило в Амурскую область: два "МАЗа" для Благовещенска и пять "ПАЗов" для Тынды.
Российская газета 25 июня в 03:02
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
SMINEWS в Костроме 13:22
Политика
Принстон исключил имя президента США Вильсона из названия за расизм
Один из самых престижных американских университетов - Принстонский - исключил из названия своего колледжа имя 28 президента США Вудро Вильсона.
РЕН ТВ 14:27
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года увеличится.
iReactor вчера в 02:33
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Сегодня стало известно, что базовая версия нового смартфона iPhone 12 поступит в продажу по цене 549 долларов.
Rusargument 09:07
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Музыка
Поклонники Metallica выбрали лучшую песню группы
Музыканты Metallica на протяжении месяца проводили конкурс в социальных сетях среди поклонников, где те должны были выбрать лучшую песню группы.
Известия 00:50