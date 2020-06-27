Центризбирком получил 105 обращений с информацией о возможных принуждениях к голосованию по поправкам к конституции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

с чего всё началось

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова. Голосование стартовало 25 июня.

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

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