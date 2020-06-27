Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова. Голосование стартовало 25 июня.
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Более 100 человек пожаловались на принуждение к голосованию по Конституции

ИА Красная Весна07:37

Памфилова назвала число жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

РБК08:33

В ЦИК поступило 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

Газета.Ru08:09

ЦИК РФ получил 105 обращений с информацией о возможном принуждении к голосованию

Интерфакс07:28

ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию

РИА Новости07:23

В ЦИК поступило 105 обращений по возможному принуждению к голосованию

ТАСС07:08

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

Коммерсантъ08:58
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Происшествия

Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

РИА Новости 09:53
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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Общество

Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
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Общество

«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием

Смерть генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина не связана с деятельностью застройщика и ее финансовым состоянием.
РБК 09:25
Футбол

«Атлетик» победил «Мальорку» в игре 32-го тура Примеры

В рамках 32-го чемпионата Испании «Атлетик» у себя на поле принимал «Мальорку». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Metaratings 09:54
Происшествия

В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
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Общество

Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса

Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.
РИА Новости 07:04
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
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Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

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Газета.Ru 06:32
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

Дождь 09:18
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
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Политика

Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и людей

Piter.tv вчера в 13:19
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

RT на русском 01:16
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Деловое.ТВ 25 июня в 01:45
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
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Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today вчера в 14:10
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Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» попрощалась с Гетце

Матч ТВ 09:43
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
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Кино

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Общество

Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге

В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
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