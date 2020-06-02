Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «РИА Новости».

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

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