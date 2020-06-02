В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

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