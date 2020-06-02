Политика
РИА НовостиВ ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
РИА Новости 05:52
Общество
Минздрав: кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус
Коронавирус эффективно уничтожают кварцевые лампы открытого и закрытого типа.
ТАСС 07:16
Армия и оружие
США не торопятся назвать причины падения F-35 во Флориде
Что происходит 06:58
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Общество
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем
Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
Происшествия
В Петербурге ученик колледжа подозревается в убийстве матери
В Петербурге ученик колледжа задержан по подозрению в убийстве матери.
Газета.Ru 04:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Происшествия
Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой
На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Политика
В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты
Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 07:12
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Кино
Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»
NewInform вчера в 09:14
Здоровье
В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков
За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
Армия и оружие
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Сирийские военнослужащие и жители деревни Абу-Расейн преградили путь американской военной колонне в провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
РИА Новости 07:17
Экономика
Совфед одобрил закон о возврате стоимости билетов в условиях пандемии
Совет Федерации принял закон о неотложных мерах на фоне пандемии, одна из норм которого разрешает менять правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другие виды транспорта.
Российская газета 05:12
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости 31 мая в 20:53
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»
Ранее Эйр писал, что режиссерская версия «Отряда самоубийц» практически смонтирована и требует лишь работы над визуальными эффектами, а теперь поведал о том, какой именно должна была стать картина.
Кinomania 31 мая в 17:14
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24