Общество

РБКРБКВ ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность. Об этом «Интерфаксу» заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
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Николай Булаев
В результате мы имеем, если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору, ст. 142 УК. Гражданке по возвращению в Россию предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения.
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