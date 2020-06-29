Общество
РБКВ ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле
Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность. Об этом «Интерфаксу» заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
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В результате мы имеем, если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору, ст. 142 УК. Гражданке по возвращению в Россию предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения.
— Николай Булаев, российский политикИнтерфакс 05:59
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