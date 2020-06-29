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Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность. Об этом «Интерфаксу» заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

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