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Lenta.ru
Lenta.ru

В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва не имел двойного гражданства на момент регистрации кандидатами в 2016 году. Дальнейшие проверки выходят за рамки компетенции ЦИК, заключила она.В источнике
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Lenta.ru

В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство

Lenta.ru07:58
Российская газета

Памфилова: Проверка депутатов на двойное гражданство не входит в компетенцию ЦИК

Российская газета08:39
Эхо Москвы

Центризбирком отказался проверять депутатов Госдумы на наличие второго гражданства

Эхо Москвы09:34
ТАСС

Памфилова: проверка депутатов на наличие двойного гражданства не входит в компетенцию ЦИК

ТАСС08:07
Интерфакс

Памфилова заявила об отсутствии данных об иностранцах в Госдуме седьмого созыва

Интерфакс08:07
РИА Новости

ЦИК: при выдвижении ни у кого из депутатов не было двойного гражданства

РИА Новости08:50
Коммерсантъ

ЦИК не будет проверять депутатов на второе гражданство

Коммерсантъ07:27
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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