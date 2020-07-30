В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство
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В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва не имел двойного гражданства на момент регистрации кандидатами в 2016 году. Дальнейшие проверки выходят за рамки компетенции ЦИК, заключила она.В источнике
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Памфилова: Проверка депутатов на двойное гражданство не входит в компетенцию ЦИК
Российская газета08:39