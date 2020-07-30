Политика
Lenta.ruВ ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва не имел двойного гражданства на момент регистрации кандидатами в 2016 году. Дальнейшие проверки выходят за рамки компетенции ЦИК, заключила она.
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Памфилова: Проверка депутатов на двойное гражданство не входит в компетенцию ЦИК
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