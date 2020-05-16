Новую дату голосования по поправкам в конституцию определит президент России Владимир Путин, избирательная система РФ находится в состоянии готовности, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

с чего всё началось

ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Владимир Владимирович Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции. Его слова передает РИА Новости. По словам Булаева, дату голосования определит президент.

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

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