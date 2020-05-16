Политика

Lenta.ruLenta.ruВ ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции. Его слова передает РИА Новости. По словам Булаева, дату голосования определит президент.
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с чего всё началось

В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию

Новую дату голосования по поправкам в конституцию определит президент России Владимир Путин, избирательная система находится в состоянии готовности, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
РИА Новостивчера в 15:50

Подробнее о событии

Венедиктов: Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 24 июня

Эхо Москвывчера в 23:18

ЦИК назвала ответственного за решение о дате голосования по Конституции

РБКвчера в 16:24

В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам к Конституции

Известиявчера в 15:40

В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 15:50

В ЦИК рассказали о новой дате голосования по конституции

Московский Комсомолецвчера в 15:36

ЦИК: избирательная система готова к голосованию по поправкам в Конституцию

Газета.Ruвчера в 15:28

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Lenta.ruвчера в 15:23
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Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
4
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
3,4K
Экономика

Усманов поднялся в рейтинге самых богатых бизнесменов Британии

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на седьмую строчку в рейтинге самых богатых предпринимателей в Великобритании по версии издания The Sunday Times.
Московский Комсомолец вчера в 20:50
3
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,2K
Космос

Космический корабль Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS

«Если приборы Solar Orbiter обнаружат материал с кометы ATLAS, это будет первое предсказанное пересечение хвоста кометы с помощью активного космического корабля, имеющего соответствующие приборы для обнаружения кометного материала», - написали ученые в новой статье, исследующей эту возможность.
AstroNews.ru 15 мая в 06:04
2
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
403
Политика

В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 19:30
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Единоборства

Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights

Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 07:40
4,2K
Здоровье

Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики

С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
33
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
493
Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
26
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
348
Политика

Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова.
Mockva.ru 15 мая в 21:44
1,2K
Здоровье

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
7
Происшествия

Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
6
Футбол

Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»

В интервью «Матч ТВ» Семак сказал, что в случае отбытия на родину многие футболисты рисковали нарваться на двухнедельный карантин.
ProstoProSport вчера в 13:29
Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник 15 мая в 12:44
229
Авто

КамАЗ произвел трехмиллионный дизельный двигатель V8

Юбилейный трехмиллионный двигатель V8 для грузовиков произвели на предприятии КамАЗ, 15 мая сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 15 мая в 14:38
Шоу-бизнес

Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом

ФАН вчера в 13:47
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Происшествия

В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

ТАСС вчера в 22:37
Здоровье

Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции

Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru вчера в 10:45
13
Происшествия

Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ

Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК вчера в 21:21
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
5,4K
Хоккей

СКА официально обменял Плотникова в «Амур»

Советский спорт вчера в 09:51
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
20
Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
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Футбол

Виллиан отреагировал на слухи о тайных переговорах с Моуринью

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан прокомментировал слухи о тайных переговорах с Жозе Моуринью о возможном переходе в «Тоттенхэм».
Чемпионат вчера в 23:42
Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru вчера в 05:05
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