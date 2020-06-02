Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

ТАСС08:11

Представлен бюллетень для голосования по поправкам к Конституции России

REGNUM08:26

СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

РБК06:21

ЦИК опубликовала образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Известия07:16

Россиянам показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию

Lenta.ru06:36

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

РИА Новости06:36

СМИ опубликовали бюллетень для голосования по Конституции

Коммерсантъ07:18
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Минобороны выбрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Испытания намереваются проводить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны, в котором ранее испытывали вакцину от лихорадки Эбола, а также ближневосточного синдрома.
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Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
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Происшествия

Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой

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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Общество

В России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей

"Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей", - сказал Котяков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации во вторник.
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Экономика

Мишустин обозначил три этапа плана восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что общенациональный план восстановления экономики России разбит на три этапа.
RT на русском 08:38
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

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Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

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Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Известия 06:46
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
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Технологии

Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы

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В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

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Футбол

РПЛ представила календарь оставшихся игр чемпионата

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.
РБК 09:37
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Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

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Apple блокирует и отслеживает украденные iPhone в США

Всем поклонникам компании давно известно, что Apple использует некую разновидность бесконтактного программного обеспечения, которое отключает устройство, когда оно незаконно взято из магазина.
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Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Кино

Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке

Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.
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Футбол

Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»

Источник сообщает, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Экономика

В России придумали еще один способ поддержать бизнес

В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
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Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
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Общество

В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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