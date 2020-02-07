"Штраф за превышение скорости в 250 рублей с учетом 50-процентной скидки (за превышение на 20-40 км/ч - ИФ) абсолютно не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение, угрожающее безопасности", - добавил замруководителя ЦОДД.

с чего всё началось

Увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения, заявил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

В ЦОДД сочли оправданным максимальный штраф за превышение скорости

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