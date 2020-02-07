Общество
Москва 24В ЦОДД сочли оправданным максимальный штраф за превышение скорости
Увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения, заявил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.
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"Штраф за превышение скорости в 250 рублей с учетом 50-процентной скидки (за превышение на 20-40 км/ч - ИФ) абсолютно не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение, угрожающее безопасности", - добавил замруководителя ЦОДД.Интерфакс03:29
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