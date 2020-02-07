Общество
РИА НовостиВ ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы
Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года.
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с чего всё началось
В конце января сообщалось, что Минюст РФ подготовил проект нового КоАП, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, что новая редакция Кодекса вступит в силу 1 января 2021 года.Интерфакс03:29
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