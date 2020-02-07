Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года.
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с чего всё началось

В ЦОДД Москвы поддержали предложение по максимальному штрафу за превышение скорости

В конце января сообщалось, что Минюст РФ подготовил проект нового КоАП, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, что новая редакция Кодекса вступит в силу 1 января 2021 года.
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ЦОДД Москвы поддержал предложение по увеличению штрафов за превышение скорости

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В ЦОДД Москвы поддержали предложение по максимальному штрафу за превышение скорости

Интерфакс03:29
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Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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В бета-версии MacOS упоминаются процессоры AMD

Говоря точнее, в macOS 10.15.4 Beta 1 есть упоминания APU AMD Picasso, Renoir и Van Gogh.
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В Барнауле продают «Запорожец» за 1 млн рублей

Пробег автомобиля составляет 17 тысяч километров В Барнауле выставили на продажу ЗАЗ-968 МР 1987 года с пробегом 17 тыс. километров.
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Солнечные батареи научатся генерировать энергию ночью

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Слух: во втором сезоне «Ведьмака» появится леший из игр

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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

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РБК вчера в 13:13
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ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
REGNUM 02:02
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Политика

Общий список невыездных сформируют Россия и Белоруссия

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Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу

После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

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Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС

Абоненты МТС в пятницу, 7 февраля, пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора.
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Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге

Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
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Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

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Шести российским актерам запретили въезд на Украину

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Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине

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Илон Маск высмеял проблемы с безопасностью WhatsApp

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Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
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