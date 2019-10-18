Освобождение боевиков террористической организации ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии может привести к обострению ситуации в регионе.

В ЦПВС предупредили о риске освобождения террористов в Сирии

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян "Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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