«Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей, а также лагерей для временно перемещённых лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных Сирийским демократическим силам и вооружённым силам США», — говорится в сообщении руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина, которое поступило в распоряжение RT.

В ЦПВС предупредили о риске возможного освобождения боевиков ИГ в САР

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Экономика Крупные банки могут начать оказывать госуслуги Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Футбол Слуцкий пошутил над картонной копией Дзюбы Главный тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, передает "Спорт на Куличках". футболист в инстаграме опубликовал фотографию, на которой позирует вместе со своим бюстом из картона.

Происшествия Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово» Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Общество В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Здоровье Минздрав объявил список смертельно опасных прививок Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.

Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.