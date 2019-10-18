«Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей, а также лагерей для временно перемещённых лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных Сирийским демократическим силам и вооружённым силам США», — говорится в сообщении руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина, которое поступило в распоряжение RT.

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