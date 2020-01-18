Армия и оружие
Газета.RuРоссийские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Как стало известно, в ходе боестолкновений еще погибли 12 сирийских военнослужащих. "При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами", - говорится в сообщении. В центре также уведомили, что был ликвидирован один "джихад-мобиль".
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с чего всё началось
Террористы в Идлибской зоне деэскалации накануне вечером, несмотря на действующий режим прекращения огня, предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).ФАН12:44
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