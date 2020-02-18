Армия и оружие
RT на русскомВ ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Общество
Завершается карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень
В Тюмени завершились карантинные мероприятия по коронавирусу для эвакуированных из Китая 144 граждан России и СНГ.
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Шоу-бизнес
Второй за неделю развод произошел в британской королевской семье
Ранее о расставании с супругой Отам после 12 лет совместной жизни объявил другой внук Елизаветы II – Питер Филлипс.
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Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
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Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле
Столкнулись два легковых автомобиля Серьезное ДТП произошло в ночь на 19 февраля в Барнауле.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что второй турист из России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess.
Общество
В марте могут быть достаточно сильные морозы
Как пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в марте могут быть достаточно сильные морозы.
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Акционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России
Процессы в Англии и США будут возобновлены Гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует защиту России в международных делах по ЮКОСу) Андрей Кондаков признал, что экс-акционеры ЮКОСа, скорее всего, автоматически возобновят процессы признания и исполнения арбитражного решения на $50 млрд в ряде западных стран.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Отмечается, что уже весной этого года начнутся продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позже будут возобновлены продажи седана Nexia, но в данном случае пока точно неизвестно, вернется ли машине название Lacetti.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Общество
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
Общество
В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Общество
Джефф Безос направит $10 млрд на борьбу с изменением климата
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос направит $10 млрд на борьбу с изменением климата, сообщает РБК со ссылкой на Instagram бизнесмена.
Политика
Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракт подростков из Керчи
Как писал NEWS.ru ранее, подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников.
Политика
ТАСС анонсировало интервью Владимира Путина
Президент России Владимир Владимирович Путин дал интервью информагентству.
Футбол
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Армия и оружие
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Экономика
«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%
"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.