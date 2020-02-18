Армия и оружие
RT на русскомВ ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
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