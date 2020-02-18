Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

США отправили в Сирию сотни грузовиков с оружием

Lenta.ru15:11

ЦПВС: Оружие США используется в Сирии против мирных граждан

Российская газета14:39

В ЦПВС заявили о «насыщении» Сирии оружием со стороны армии США

Известия15:05

Минобороны обвинило США в использовании оружия против Турции в Сирии

РБК16:48

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Газета.Ru14:44

В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

RT на русском15:53

Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие

REGNUM14:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Кино

Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных

Вечерний курьер вчера в 06:22
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Армия и оружие

В бою на Донбассе уничтожен гранатомётчик из бригады Чёрных Запорожцев — подробности

Rusvesna.su 15:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Экономика

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

Вести.Ru 18:27
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Музыка

Новосибирская школьница перепела группу «Ленинград» на столичном шоу

Несмотря на успешное выступление, многих смутил выбор песни: девочка перепела группировку «Ленинград» Сергея Шнурова.
ЧС-ИНФО 16 февраля в 22:26
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Технологии

Хакеры за пять дней могут взломать российский банк

Выяснилось, что хакеры способны из интернета проникнуть в локальную сеть семи из восьми банков.
Цензуры.Нет 04:24
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК 19:25
Здоровье

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек

Коммерсантъ 19:24
Политика

Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
iReactor 07:12
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.
Вечерняя Москва вчера в 11:19
Авто

Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
AutoNews вчера в 07:49
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Российская газета 18:45
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Шоу-бизнес

Леонид Якубович назвал размер своей пенсии

Вечерняя Москва 07:51
Культура

МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу

Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.
ПРАЙМ 16:32
Армия и оружие

Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
ИнфоСМИ 11:39
Футбол

Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и Карпину

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине и главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
Газета.Ru 16:11
Футбол

Марио Балотелли обвинили в изнасиловании

Балотелли напрочь отказался платить, после чего «потерпевшая» обвинила его в изнасиловании.
Спорт день за днем 16:19
Политика

Посол России назвал причину ухудшения отношений с Польшей

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину нынешнего уровня отношений между Варшавой и Москвой.
Страна Советов on-line 11:20
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Шоу-бизнес

Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
iReactor вчера в 23:06
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное