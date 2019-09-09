с чего всё началось

Во второй раз, причиной отзыва агента стало небрежное отношение Трампа к секретной информации. Теперь шпион уже согласился и его удалось вывезти. По словам представителей ЦРУ, этот отзыв нанес серьезный удар по работе управления в России.

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

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