Политика

Аргументы неделиАргументы неделиВ ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Во второй раз, причиной отзыва агента стало небрежное отношение Трампа к секретной информации. Теперь шпион уже согласился и его удалось вывезти. По словам представителей ЦРУ, этот отзыв нанес серьезный удар по работе управления в России.
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось
Завербованный в России агент, которого, по данным CNN, американские спецслужбы вывезли из страны в 2017 году, был одним из наиболее ценных активов ЦРУ — он помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета Демократической партии, пишет The New York Times
 со ссылкой на источники.
РБК00:28

Подробнее о событии

СМИ сообщили подробности работы «самого ценного» агента США в России

Коммерсантъ03:13

NYT раскрыла подробности о работе покинувшего Россию осведомителя ЦРУ

РБК00:28

NYT: ЦРУ в 2016 году пыталось вывезти своего агента из России, но он отказался

ТАССвчера в 21:09

Предполагаемого американского агента, который был вывезен из России, могли звать Олег Смоленков

Эхо Москвы04:01

Экс-разведчик рассказал, как вербуют политических шпионов

URA.Ru03:49

NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

Известия04:08

Раскрыты подробности вербовки США российского чиновника

Lenta.ru01:50
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика

Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Общество

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Происшествия

В Челябинске двое ранее судимых мужчин сбежали из психбольницы

РИА Новости 04:33
Культура

Кирилл Серебренников объявил планы «Гоголь-центра» на новый сезон

Театр "Гоголь-центр" провел традиционный после летних каникул сбор труппы, на котором художественный руководитель Кирилл Серебренников объявил коллективу планы нового сезона.
ТАСС 05:01
Кино

Никита Михалков назвал «Оскар» слишком политизированным

В последнее время премия «Оскар» стала чрезмерно политизированной.
ГлобалМСК.ру 00:12
Авто

Ferrari официально представила самый мощный серийный кабриолет в мире

По словам представителей марки, новинка является не только самым мощным серийным кабриолетом, из представленных на рыке, но и универсальным благодаря жесткой крыше с выдвижным механизмом, который складывает ее всего за 14 секунд.
32CARS.ru вчера в 08:05
Политика

В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

REGNUM вчера в 19:04
Политика

Трамп рассказал о возможности разгромить талибов

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы разгромить талибов в Афганистане, но только ценой гибели миллионов человек.
РИА Новости вчера в 15:52
Экономика

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»

Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
Российская газета вчера в 13:21
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru вчера в 03:50
Гаджеты

Apple представит новые модели iPhone

ТАСС вчера в 20:03
Здоровье

Названы девять опасных свойств зеленого чая

Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело вчера в 22:34
Происшествия

В лифте на Ириновском у пенсионерки отобрали сумку с деньгами

Преступник отобрал у пенсионерки сумку с 28 тысячами рублей и наручными часами в лифте одного из домов на Ириновском проспекте в в Петербурге.
Мойка78 02:32
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество

Джек Ма покинул пост главы Alibaba

Газета.Ru 04:14
Происшествия

В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины

МИР 24 вчера в 21:05
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание

Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Авто

Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс

Как и прочие доработанные Брабусом G-классы, новый Brabus G V12 900 «One of ten» отличается от донорского внедорожника расширенными колесными арками (плюс 10 см), иными бамперами, развитым спойлером сзади и капотом с дополнительными воздухозаборниками.
Авторевю вчера в 10:47
Футбол

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Sportbox.RU 01:41
Политика

Китай раскритиковал США из-за ареста сотрудника «Ростеха» в Италии

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая крайне скептически относятся к действиям американского правительства в связи с подготовкой экстрадиции в США россиянина, арестованного в Италии.
Взгляд.ру 04:14
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Футбол

Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном

Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ вчера в 13:00
Политика

США передали Украине похищенную из СССР во время ВОВ картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало посольству Украины в Вашингтоне картину русского и советского художника Михаила Панина (1877-1963) «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была вывезена с территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
Взгляд.ру вчера в 19:21
Гаджеты

Oppo Reno Ace одним из первых получит Snapdragon 7 Series 5G и дисплей с частотой 90 Гц

В начале месяца появилась информация о том, что еще до конца года на рынке появится смартфон Oppo, который будет оснащен дисплеем с частотой обновления экрана, составляющей 90 Гц.
iXBT.com 03:10
Политика

Хаджимба заявил, что власти Абхазии готовы разговаривать с оппозицией

Власти Абхазии готовы разговаривать с оппозицией, лидер которой Алхас Квициния проиграл во втором туре выборов президента, заявил глава республики Рауль Хаджимба.
РИА Новости 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное