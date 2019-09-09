Политика
Аргументы неделиВ ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Во второй раз, причиной отзыва агента стало небрежное отношение Трампа к секретной информации. Теперь шпион уже согласился и его удалось вывезти. По словам представителей ЦРУ, этот отзыв нанес серьезный удар по работе управления в России.
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с чего всё началось
Завербованный в России агент, которого, по данным CNN, американские спецслужбы вывезли из страны в 2017 году, был одним из наиболее ценных активов ЦРУ — он помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета Демократической партии, пишет The New York Times со ссылкой на источники.РБК00:28
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