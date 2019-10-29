Футбол

ФАНФАНВ ЦСКА не исключают двух трансферов зимой

Сообщается также, что финансовые возможности на осуществление сделок у клуба довольно ограничены: клуб не планирует тратить в зимнее окно больше 5 млн евро. После 14 туров ЦСКА с 26 голами занимает пятое место в таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 6 баллов.
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В ЦСКА не исключают двух трансферов зимой

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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