Сообщается также, что финансовые возможности на осуществление сделок у клуба довольно ограничены: клуб не планирует тратить в зимнее окно больше 5 млн евро. После 14 туров ЦСКА с 26 голами занимает пятое место в таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 6 баллов.

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