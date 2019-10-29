Футбол
ФАНВ ЦСКА не исключают двух трансферов зимой
Отмечается, что речь идет о нападающем и о футболисте центра поля. Высока вероятность, что оба новичка будут легионерами. При этом не исключено появление футболиста на левый фланг обороны — на данную позицию рассматриваются как российские, так и иностранные футболисты.
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
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Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
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Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
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У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск в Литве
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение американских войск в Литве.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
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Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.
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Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
Политика
ЕС одобрил третью отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из объединения до 31 января 2020 года.
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану военную технику на 320 миллионов рублей
В Таджикистан от России передана партия военной техники и вооружения, сообщает пресс-служба ЦВО.
Футбол
Василий Уткин: «Успех Аршавина на телевидении в том, что он органичен»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин уже добился заметного успеха на телевидении.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
Происшествия
Актер из сериала «Мент в законе» обокрал салон сотовой связи
Злоумышленник унес полмиллиона рублей из сейфа в офисе салона сотовой связи, куда он ранее устроился на работу, передает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Собчак отомстила Харламову, высмеяв постельную сцену его жены
Телеведущая Ксения Собчак ответила юмористу Гарику Харламову, который ранее в своем шуточном произведении высмеял тогда еще начинающийся роман Собчак с ее мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Футбол
Болгария наказана матчем без зрителей за расизм фанатов
Болгарский футбольный Союз получил наказание за поведение болельщиков во время матча отбора на Евро-2020 против Англии (0:6). Игра дважды останавливалась из-за проявлений расизма на трибунах.