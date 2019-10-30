Футбол
Матч ТВВ ЦСКА нет игрового кризиса. Уход Гончаренко станет большой ошибкой
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:10, Вашингтон
Политика
Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»
Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру 11:10
Здоровье
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Московский Комсомолец 11:28
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости 18:59
Технологии
Одноразовую посуду из крахмала создали в России
Aobe.ru вчера в 14:42
Авто
Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»
Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.
За рулем вчера в 23:01
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Общество
Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия 17:01
Политика
На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места
Четыре места пустуют за столом представителей гражданского общества на первом заседании конституционного комитета Сирии, которое проходит в среду в женевской штаб-квартире ООН, при этом в зале присутствует, как и положено по регламенту, 150 делегатов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:09
Общество
Twitter запретит политическую рекламу
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Известия 18:15
Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
ProstoProSport 10:00
Гаджеты
CAT представила защищенный тонкий смартфон с NFC
Устройство не боится падений, пыли и погружений в воду. При этом разработчикам удалось CAT S52 сделать достаточно компактным и тонким.
Astera 17:08
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Армия и оружие
На территории Сирии «потерялась» колонна армии США
Военное обозрение 07:43
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
РИА Новости 27 октября в 21:17
Кино
Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Подмосковье Сегодня 10:03
Киберспорт
Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе
Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Хоккей
«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ
Советский спорт 15:50
Авто
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России
С места до 100 км/ч Mercedes-Benz EQC 400 4Matic ускоряется за 5,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/час.
Автоновости дня 03:26
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Политика
Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой
Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
РИА Новости 18:03
Политика
Путин из Будапешта прибыл в Калининград
Президент России Владимир Путин, завершивший в среду визит в Венгрию, прибыл в Калининград, где будет работать в четверг.
ТАСС 18:23
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
РБК 17:00