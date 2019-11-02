Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков

Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов. А в Москве аномалии составят от 4 градусов в начале недели до 9 - к концу недели. Об этом "Российской газете" рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
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Синоптики сообщили о приближении субтропического тепла к центру России

RT на русском08:12

Синоптики пообещали аномальное субтропическое тепло в Москве

РБК06:53

Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

ТК Звезда01:44

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Комсомольская правда03:33

Синоптики пообещали жителям Москвы субтропическое тепло

РИА Новости02:55

Синоптики: Аномальное субтропическое тепло придет в столицу

Вечерняя Москва03:54
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
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Ученые назвали самые странные вещи, запущенные в космос

Эксперты составили перечень наиболее непонятных вещей, которые люди запускали в космос. Не всегда это делалось в научных целях.
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