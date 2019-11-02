«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.

с чего всё началось

Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов. А в Москве аномалии составят от 4 градусов в начале недели до 9 - к концу недели. Об этом "Российской газете" рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков

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