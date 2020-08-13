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РИА Новости
РИА Новости

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
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Инфорос

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Инфорос07:55
Известия

Глава центра Гамалеи назвал причину критики российской вакцины от COVID-19

Известия06:39
ИА Красная Весна

Директор Центра Гамалеи ответил на критику вакцины от коронавируса

ИА Красная Весна07:09
Pravda.Ru

Александр Гинцбург прокомментировал критику в адрес COVID-вакцины

Pravda.Ru06:57
Вести.Ru

Борьба за миллиарды: Гинцбург объяснил реакцию конкурентов на вакцину от COVID-19

Вести.Ru08:42
REGNUM

Учёный объяснил истерику Запада из-за российской вакцины

REGNUM07:41
РИА Новости

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

РИА Новости06:38

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32

В Калужской области из-за коронавируса закрыли производство креветок

Малоярославецкий район, Калужская область, 13 августа 2020, 15:48 — REGNUM В Калужской области из-за пандемии новой коронавирусной инфекции приостановлено производство компании «Русская креветка», сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM08:48
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