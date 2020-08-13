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РИА Новости
РИА Новости

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
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Москва 24

В Центре им. Гамалеи ответили на критику вакцины от коронавируса за рубежом

Москва 2409:17
Инфорос

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Инфорос07:55
РИА Новости

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

РИА Новости06:38
ИА Красная Весна

Директор Центра Гамалеи ответил на критику вакцины от коронавируса

ИА Красная Весна07:09
Вести.Ru

Борьба за миллиарды: Гинцбург объяснил реакцию конкурентов на вакцину от COVID-19

Вести.Ru08:42
Известия

Глава центра Гамалеи назвал причину критики российской вакцины от COVID-19

Известия06:39
REGNUM

Учёный объяснил истерику Запада из-за российской вакцины

REGNUM07:41

В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Деньги помогут гражданам с небольшим доходом, а также будут стимулировать рост потребительской активности, отметил в беседе с НСН научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом
Политика Сегодня02:35
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о террористической организации, действовавшей на территории яшкульской исправительной колонии в Калмыкии.
Взгляд.ру10:30

МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия10:48
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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