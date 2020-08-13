В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом
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Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
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