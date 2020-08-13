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Газета.Ru
Газета.Ru

Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В источнике
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ТАСС

В Мексике рассказали, что запросили информацию о российской вакцине от коронавируса

ТАСС09:59
Инфорос

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Инфорос07:55
Газета.Ru

Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Газета.Ru06:36
Вести.Ru

Борьба за миллиарды: Гинцбург объяснил реакцию конкурентов на вакцину от COVID-19

Вести.Ru08:42
Известия

Глава центра Гамалеи назвал причину критики российской вакцины от COVID-19

Известия06:39
РИА Новости

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

РИА Новости06:38
REGNUM

Учёный объяснил истерику Запада из-за российской вакцины

REGNUM07:41

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
РБК08:26
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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