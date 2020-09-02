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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В Центре Гамалеи сообщили о повторном заражении коронавирусом

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын сообщил об одном достоверно доказанном клиническом случае повторного инфицирования коронавирусом. Об этом он сказал в эфире канала Россия 24.В источнике
С чего всё началось
"Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
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