Политика
RT на русскомЛео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева
Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Кардиохирург Лео Бокерия перешел с поста директора на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.ТАСС05:36
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