Политика

RT на русскомRT на русскомЛео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева

Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии им. Бакулева

Кардиохирург Лео Бокерия перешел с поста директора на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Бокерия Лео Антонович
Врач
Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России с 1994 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
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